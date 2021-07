CdS | Caicedo-Muriqi e il ballottaggio: uno è di troppo

Un duello estivo di gol e mercato. Felipe Caicedo e Vedat Muriqi, due nomi e un solo posto: si spartiscono l’attacco ad Auronzo e si contendono il ruolo di vice-Immobile per la prossima stagione. È necessario un taglio lì davanti, le vacanze di Ciro campione d’Europa volgono al termine, lo spazio alle sue spalle si trasformerà presto in un imbuto. Intanto giocano e segnano, prendono a sportellate i difensori, l’ultima spallata se la daranno a vicenda per strappare la conferma in rosa. Sarri li osserva da vicino e deciderà chi tenere, anche a seconda delle offerte che arriveranno. La più convincente verrà accettata al netto dei gradimenti tecnici. Su tre amichevoli disputate finora, quattro reti a testa. Ieri in Turchia rilanciavano un interesse da parte del Fenerbahce per entrambi. A differenza di Caicedo, Muriqi potrebbe partire in prestito con diritto di riscatto. L’ecuadoriano sembra sul piede di partenza da tempo. Il “Pirata” è chiamato a reagire alla prima annata deludente: con Sarri è chiamato a muoversi più vicino alla porta. Caicedo rappresenta lo standard garantito. Specializzato nelle emozioni al fotofinish, con la maglia della Lazio ha collezionato 33 gol in 139 presenze. Il suo futuro a Roma è di nuovo in bilico, per ora i discorsi sul rinnovo sono fermi, la pista Inter è tramontata. Senza prolungamento o cessione si svincolerà tra un anno a parametro zero. Da qui a fine mercato si decifrerà il quadro in attacco e se continuerà a graffiare in biancoceleste. Lo riporta il Corriere dello Sport.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: