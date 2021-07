CdS | Calciomercato Lazio, lavori in corso per l’affare Brandt ma il Dortmund è un osso durissimo

Non sarà semplice, per la dirigenza biancoceleste c’è ancora parecchio da fare. La strada che porta a Julian Brandt di certo non può essere definita in discesa. L’obiettivo numero uno per il ruolo di ala sinistra nel 4-3-3 di Sarri è sempre sotto la cintura work in progress nell’agenda del ds Tare. Il Borussia Dortmund tiene il punto, vuole 25 milioni cash per privarsi del giocatore a titolo definitivo. Un’opzione che la Lazio in questo momento non può e non vuole soddisfare, preferendo la formula del prestito con diritto di riscatto. Per questo è entrato in scena anche il presidente Lotito, che intende sfruttare i rapporti ottimi con uno dei vice-presidente del club tedesco. Nel frattempo rumors di mercato parlano di un inserimento del Milan nella trattativa. Con il nuovo allenatore del Dortmund Marco Rose, Julian sembra aver ritrovato il sorriso e le motivazioni. Lo scrivono i media tedeschi e lo conferma lo stesso giocatore ai microfoni della tv ufficiale: “Ti spinge a voler di più, di conseguenza a lavorare e a sudare duramente”. Anche il tecnico ha lasciato aperta la porta a una potenziale sua permanenza: “Jule è un’alternativa che può giocare ovunque e sta andando molto bene”. La strategia del Dortmund è chiara: non intende fare sconti. Ecco perché ci sarà tanto ancora da lavorare per la dirigenza biancoceleste, a prescindere dall’attesa per la potenziale cessione di Joaquin Correa. Il tedesco resta l’obiettivo primario, seguito da tante piste alternative. Tra queste è passata in secondo piano la pista Sarabia, mentre rimangono stabili quelle di Shaqiri e Januzaj. Sono solo alcuni dei tanti nomi sul taccuino di Tare, quello in cima alla lista però è sempre Julian Brandt. Lo riporta il Corriere dello Sport.

