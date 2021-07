CdS | Nessuna defezione, i biancocelesti adesso sono tutti vaccinati: la seconda dose…

Lazio supertestimonial anti-Covid. È tutta vaccinata e ha il green pass. La compilation “scandali di nulla” è completa. In questa divertente estate di fake news veicolate, dopo il sospetto positivo erano spuntati i presunti no-vax convertiti in pro-vax nel volgere di una notte. Le incavolatissime smentite telefoniche di Lotito di questi giorni, mai così comunicativo, sono sempre state suffragate dai fatti. I giocatori della Lazio, ieri mattina, si sono sottoposti alla vaccinazione ad eccezione di cinque già immunizzati e di chi è risultato positivo nei mesi precedenti. Il primo annuncio: “Ci siamo vaccinati tutti”, l’ha dato Adam Marusic nella conferenza stampa post allenamento e post somministrazione. Le inoculazioni della prima dose del vaccino Pfizer sono iniziate dopo la seduta di lavoro mattutina. La maratona vaccinale è stata curata dall’Ulss 1 Belluno Dolomiti su commissione della Regione Veneto, nella persona del presidente Zaia, e grazie alla solerzia del sindaco e vicesindaco di Auronzo. Tutti attivati da Lotito. All’interno del Pala Tre Cime sono state installate varie postazioni. Sarri e il suo staff si erano vaccinati prima del raduno individualmente. Ci sarà stato qualche dubbioso, sarà bastato poco per rassicurarlo. La seconda dose sarà somministrata ad agosto a Roma, in base agli impegni calcistici, entro i termini previsti. Lotito nel pomeriggio ha diramato un comunicato intriso d’orgoglio civico, tributando un applauso alla squadra, riservando una parte del comunicato per sottolineare la massima adesione all’interno dello spogliatoio. Lo riporta il Corriere dello Sport.

