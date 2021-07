CdS | Sarri: “Questa squadra mi ha ridato entusiasmo, alla Lazio mi sento a casa”

Mille tifosi hanno battezzato la Lazio modello Sarriball. Standing ovation quando è entrato in campo, ha ricambiato l’applauso alzando le braccia al cielo. Sarri ha acconsentito allo stadio a porte aperte, senza catenaccio, non vuole una Lazio trincerata tatticamente e sentimentalmente: “Provo una sensazione bella, mi sento a casa, tutto questo mi ha ridato grande entusiasmo”. Sarri evoca sogni di sicurezza, era dal 2013, anno della Coppa Italia leggendaria, che le valli non si riempivano così tanto. È stato record ad Auronzo, quattordicimila tifosi nell’ultima settimana. Lotito ha annunciato una sorpresa: “Stiamo pensando di fare una casa della Lazio ad Auronzo”. Applausi per Hysaj, protetto dopo il noto caso. Ovazione per Radu e Milinkovic, i senatori. Olé per il Felipe Anderson ritrovato. E per Luis Alberto, comunque, amato. Anche per Muriqi. Coccole per Raul Moro e Romero. Il sindaco di Auronzo Tatiana Pais Becher ha inviato il saluto della comunità: “Quattordici anni di ritiro, è record nazionale. Si è creato un rapporto umano. È un orgoglio aver collaborato per la vaccinazione della squadra”. Il vicesindaco Enrico Zandegiacomo ha fatto esplodere lo stadio: “Un applauso ai tifosi, vi ringraziamo. L’Auronzo quest’anno compie 100 anni, siamo più vecchi della Roma”. Lo riporta il Corriere dello Sport.

