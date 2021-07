Dott. Pino Capua (FIGC): “La Lazio ha tracciato la strada. Vacciniamoci tutti e subito”

Pino Capua, Presidente della Commissione Antidoping e Tutela della Salute della FIGC nonché Primario di medicina dello sport, ha parlato all’indomani della vaccinazione di tutta la S.S. Lazio. Ecco le sue parole: “Brava Lazio, il mondo dello sport ora segua l’esempio. Il giusto esempio da seguire”. Il Professore, ha parlato a TuttoMercatoWeb.com commentando la tanto discussa questione vaccini anti-Covid. Ecco cos’altro ha aggiunto: “La vaccinazione dei giocatori della Lazio, intendo di tutti i giocatori e i membri dello staff tecnico della Lazio, è sicuramente l’esempio da seguire nel nostro calcio. Questo può diventare infatti uno spunto per sensibilizzare i giovani, gli sportivi e la popolazione intera dinanzi a un tema cruciale quale il vaccino”.



Vaccinarsi, tutti e subito: questo è il suo messaggio ai nostri lettori?

“Assolutamente sì. La pandemia è diventata una tragedia universale, bisogna far capire nel modo più chiaro e più semplice possibile che la vaccinazione di massa è l’unica via per uscire da questo momento così difficile. In particolare se parliamo del mondo dello sport, veicolo per trasmettere il buon esempio a milioni di persone”.

La Lazio ieri ha indicato la strada…

“Il senso civico mostrato dai giocatori della Lazio è un buon segnale per far capire a chi al momento non è convinto che bisogna vaccinarsi, tutti e subito. I vaccini di ieri hanno rappresentato un segnale forte e importante, proprio oggi che le tanto attese Olimpiadi di Tokyo si stanno tenendo senza pubblico”.

Cosa vuole dire a chi non è ancora convinto in merito al vaccino contro il Covid?

“Solo una vaccinazione è l’unico modo per salvarci da questo infausto virus e dalle sue varianti. Una vaccinazione di massa permetterà di immunizzare il prima possibile tutta la popolazione e di non far più circolare il virus”.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: