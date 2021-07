ESCLUSIVA| Lazio primavera, ancora tutto fermo per Ndrecka: novità a giorni

Si attendevano novità in questo fine settimana per quanto riguarda Angelo Ndrecka e la sua eventuale partenza o permanenza ma, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, non si sarebbe ancora giunti ad una conclusione. Al momento, dunque, rimane tutto fermo. Per la svolta definitiva della questione ci vorrà ancora qualche giorno di attesa.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: