ESCLUSIVA| Salvatore, il barbiere della Lazio arrivato ad Auronzo: “I ragazzi li ho visti diversi, motivati e carichi per la stagione” – FOTO

Salvatore Marzano, il barbiere dei giocatori della Lazio del Figaro Barber Salon, ha raggiunto oggi i giocatori biancocelesti ad Auronzo di Cadore per tagliare loro i capelli, come succede da 2 anni a questa parte. Con l’occasione è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Laziopress.it per parlare di questa sua (terza) esperienza sotto le tre cime di Lavaredo e di come ha trovato i giocatori all’alba di una stagione particolare, che vedrà la presenza di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio.

Da quanto vi siete organizzati per questa trasferta ad Auronzo?

C’è da considerare che già ora ci stiamo organizzando per il ritiro del prossimo anno. Sapevo già da tempo, c’era da definire solo il giorno in cui andare.

Hai fatto i capelli ed hai conosciuto qualcuno dei nuovi arrivati?

Ho fatto i capelli a Hysaj, con cui ci siamo presi subito conoscendo bene Napoli ed avendoci giocato per 6 anni, è stato come se lo conosessi da anni. Poi li ho fatti anche a Shehu e dovrò farli a Luka Romero, l’ultimo arrivato.

Come li hai trovati?

Li ho sentiti tutti motivati per questa avventura col nuovo allenatore in panchina. Li ho trovati diversi i ragazzi, carichi al massimo.

Ora come è il tuo programma?

Dovrò fare gli ultimi che sono in programma e poi ripartirò. Per martedì mattina dovrò riaprire il salone a Roma. Considera che ho tagliato i capelli da quando sono arrivato per molte ore consecutive, non mi sono fermato un attimo.

Hai avuto modo di parlare con qualcuno del nuovo allenatore?

Mi sono sentito molte volte con i giocatori, ma non abbiamo parlato mai di cose di campo. Prevalentemente parliamo al telefono, con Ciro Immobile così come con Milinkovic o Lazzari. Siamo un bel gruppo.

Quanti anni sono che vai ad Auronzo?

Questo è il mio terzo anno che raggiungo la squadra ad Auronzo, la prima volta è stata agli albori della stagione 2019-2020.

