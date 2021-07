Il Messaggero | Luis Alberto è la cura per la Lazio. Due nomi per la difesa

È Luis, il vaccino. Scorre nel suo sangue la pozione del Sarrismo. Due, massimo tre tocchi, è un’iniezione di calcio. Dopo Inzaghi nemmeno Mau può rinunciare a lui. Se n’è accorto il giorno stesso che Luis Alberto ha rimesso piede ad Auronzo, con la Triestina ha solo rafforzato il suo pensiero. Da mezzala fa girare tutta la Lazio. Così il Comandante lavora sul suo carattere spigoloso e lo spagnolo appare trasformato. In una settimana da ribelle anarchico a cecchino assoldato. Sorpreso persino Lotito, che finalmente ci ha parlato e stretto un patto: se proseguirà con questo atteggiamento disciplinato e arriveranno offerte da 45-50 milioni, sarà accontentato. Luis Alberto voleva dire addio, ma ha un contratto ancora lungo e deve rispettarlo. Il presidente dopodomani rientrerà nella Capitale ma è stato già chiaro. Mantiene il silenzio invece con Peruzzi che non ha ancora firmato la rescissione perché pretende i premi europei e gli ultimi tre mesi di stipendio, pur non avendo più lavorato. Ormai certa la separazione con il club manager. Ora va debellato il virus dell’indice di liquidità con la cessione di Correa per chiudere Brandt e Basic e ogni altro tesseramento. Marusic si toglie dal mercato: “Sono contento qui, stiamo parlando del rinnovo”. Sarri nel suo 4-3-3 lo considera già un punto fermo. Titolare a destra ma disponibile al trasloco. Dovrà maturare tanto anche il nuovo acquisto Kamenovic. Mau non ritiene né lui né Vavro ancora pronti, ecco perché vorrebbe un altro innesto. Piace Pezzella, è stato offerto Rugani, ex pupillo. Nel vertice con Lotito e Tare però si è deciso di aspettare la fine del mercato. Anche perché il Comandante deve ancora riabbracciare il leader Acerbi nel prossimo ritiro tedesco. Lo riporta Il Messaggero.

