Il Tempo | Strakosha-Reina, dualismo infinito

Il dualismo va avanti. Strakosha da una parte, Reina dall’altra. Il duello per la porta è apertissimo. Premessa: tra i due il rapporto è ottimo. Durante il ritiro di Auronzo, sotto la guida dei preparatori Grigioni e Nenci, si sono sostenuti e incoraggiati a vicenda. Tutti gli interventi, dai più semplici ai più spettacolari, sono stati accompagnati da parole di stima e di affetto. Il dubbio però rimane. A chi andrà la maglia numero 1 per la prossima stagione? Il legame tra Reina e Sarri ha radici profonde nel tempo (vedi Napoli), d’altro canto Strakosha ha il contratto in scadenza nel 2022 e rappresenta un patrimonio per la società. Al momento non ci sono novità per il rinnovo, anche se nella terza amichevole pre-season, contro la Triestina, a essere impiegato per tutti e 90′ è stato l’albanese. Segnali di disgelo dopo mesi di pace armata tra il calciatore e il club. Per ricoprire il ruolo del terzo è tornato alla base Marius Adamonis (lo scorso anno a Salerno), mentre Marco Alia è stato girato in prestito al Monterosi in Serie C. Lo riporta Il Tempo.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: