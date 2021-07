La Repubblica | Sarri riceve in regalo due libri su Maestrelli e sul club

Un ‘Maestro’ per il Comandante. Durante la conferenza stampa di presentazione a Formello, prima della partenza per Auronzo, Maurizio Sarri aveva stupito i tifosi citando Maestrelli, lo storico allenatore vincitore nel ’74 del primo scudetto. I laziali sono rimasti colpito e hanno apprezzato il ricordo del tecnico toscano, che all’inizio del ritiro aveva confessato la volontà di voler approfondire le proprie conoscenze su Maestrelli e sul club. Detto, fatto. Perché ieri a Sarri sono stati donati due libri, uno sul ‘Maestro’ e l’altro sulla storia biancoceleste. “È giusto che Sarri sappia le tradizioni e i simboli del mondo Lazio, perché da ora rappresenta un intero popolo”, il commento di chi – rigorosamente in mascherina – gli ha consegnato il duplice regalo. È successo ieri al campo di Auronzo, proprio mentre iniziava la vaccinazione della Lazio. Lo riporta La Repubblica.

