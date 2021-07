Riapertura stadi, Vezzali: “La situazione vaccinale determinerà la capienza degli impianti”

Valentina Vezzali, sottosegretario allo Sport, haparlsto in un’intervista a La Stampa, commentanti il delicato tema riguardante l’apertura degli stadi.

Queste le sue parole:

”Riaperture degli impianti? Si al cinquanta per cento della capienza negli impianti all’aperto e al venticinque al chiuso. Io ho proposto di arrivare al settantacinque per cento all’aperto e al cinquanta per cento al chiuso. Vedremo se le situazioni vaccinale ed epidemiologica lo consentiranno”.

