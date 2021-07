AURONZO 2021 – DAY 17 | Ancora lavori tattici sul campo per la Lazio

Questa mattina la ripresa degli allenamenti sotto le tre cime di Lavaredo, dopo il turno di riposo di ieri pomeriggio. Dopo il soluto riscaldamento sul campo adiacente lo Zandegiacomo, sono iniziate le prove tattiche sotto la guida di Maurizio Sarri. Prima è stato il turno dei difensori, che poi hanno lasciato spazio a centrocampisti ed attaccanti, rientrando negli spogliatoi.

Per la fase offensiva, ha assunto il ruolo di difensore Martusciello, per dare il via alle azioni di prova. Lo stesso Martusciello sta dando delle indicazioni per quanto riguarda la riconquista del pallone. Sarri rimane a bordo campo per studiare le mosse da fare e controllare che tutto vada per il verso giusto.

AGGIORNAMENTO:

