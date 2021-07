AURONZO 2021 | Francesco Colautti, il medico sociale: “Ritiro positivo e grande collaborazione con lo staff”

A margine della seduta pomeridiana d’allenamento fra le Tre Cime di Lavaredo, il medico sociale della Lazio Francesco Colautti ha parlato ai microfoni di LazioStyleChannel. Ecco le sue parole: “Siamo stati bravi e fortunati riguardo gli infortuni. Abbiamo avuto un ritiro lungo, manca ancora la giornata di domani con un allenamento e una partita. C’è stata una grossa mole di lavoro con ventisette allenamenti e tre partite. L’unico infortunio da registrare è stato il trauma distorsivo alla caviglia destra di Maistro avvenuto due giorni fa. Il carico di lavoro è stato gestito insieme ai preparatori in modo tale che alcuni giocatori avessero qualche giornata di recupero ulteriore tra fisioterapia e palestra. È stato un ritiro positivo sotto il profilo sportivo e medico. Inzaghi e Sarri hanno metodi di lavoro differenti. Quando c’è un passaggio di questo tipo serve un momento di adattamento per gli atleti e anche per il personale medico. C’era un’ottima collaborazione prima e c’è anche adesso. Serve collaborare e fare un lavoro d’equipe. Il ritiro in altura si preferisce dato che le condizioni climatiche sono più favorevoli rispetto magari a quelle di Roma con una capacità di recupero quindi migliore”.

