CALCIOMERCATO – Dall’Inghilterra arrivano conferme: Lazio e Napoli interessate a Shaqiri

Dall’Inghilterra rimbalzano notizie di mercato: l’ex Inter Shaqiri è in scadenza di contratto e ha attirato le attenzioni di diversi club. Secondo quanto riferito da SkySport UK, dalla Spagna si stanno muovendo Villareal e Siviglia. Dall’Italia invece sembrano interessate Lazio e Napoli, le quali avrebbero già contattato gli agenti dell’attaccante svizzero. Adesso si attendono sviluppi per capire come si muoveranno i biancocelesti sul mercato, ma bisognerà aspettare l’uscita di qualche giocatore.

