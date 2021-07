CALCIOMERCATO – La Lazio pensa a Kamara del Marsiglia, giocatore in scadenza

Il Presidente del Marsiglia Pablo Longoria è intervenuto alla conferenza stampa di presentazione di Under e ha risposto alle domande su Kamara: il giovane centrocampista ha infatti rifiutato il rinnovo del contratto e diversi club sono su di lui. Ecco le parole del Presidente: “È una questione complicata. Avere un giocatore in scadenza di contratto (giugno 2022) non è piacevole, soprattutto quando il giocatore in questione viene dal settore giovanile. Non mi piace avere un giocatore a fine contratto nella mia squadra. Nessuno è al di sopra della società. La posizione dell’OM con tutti i giocatori è che non vogliamo averli in scadenza alla fine della stagione“. Kamara ha un valore di 17 milioni di euro, ma con il rifiuto del rinnovo i club interessati, tra cui Milan e Lazio, possono sperare di aggiudicarsene il cartellino per cifre più basse. Per il momento in casa Lazio si rimane alla finestra in attesa che si sblocchi la situazione dell’indice di liquidità.

Calciomercato.com

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: