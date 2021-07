Calciomercato Lazio, Escalante in uscita? Ecco chi cerca l’argentino

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Messaggero, ci sarebbero due squadre sul centrocampista della Lazio Gonzalo Escalante. Si tratta di Marsiglia, con cui si potrebbe imbastire uno scambio, dato l’interesse della Lazio per Kamara, e Valencia, che lo vorrebbe in prestito con diritto di riscatto intorno ai 6/7 milioni di euro. Una soluzione che, però, non piace ai biancocelesti, che non hanno messo sul mercato il centrocampista, ma che vorrebbero se non altro monetizzare subito.

