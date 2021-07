CALCIOMERCATO – Niente Lazio per Jerome Boateng, il giocatore vuole la Champions

Jerome Boateng è ormai svincolato dal Bayern Monaco. Per l’ex campione del mondo 2014, c’era stato anche l’interesse della Lazio, con il calciatore che ha avuto persino un contatto telefonico col ds Igli Tare. Secondo quanto riporta Sport1, però, Boateng avrebbe ringraziato e declinato l’offerta. La motivazione è che l’ex Bayern Monaco vuole assolutamente giocare la Champions League, quindi la squadra capitolina non sarebbe la destinazione migliore per lui.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: