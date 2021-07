CdS | Acerbi, il ritorno alla difesa a 4 e una missione: restare un leader

È diventato un esponente del sarrismo prima ancora di prenderne parte. Francesco Acerbi si gode l’ultima settimana di vacanze pregustando quello che sarà. Non più perno della difesa a 3 ma centrale della nuova difesa a 4. Un ritorno al passato, considerando che la stessa posizione l’aveva ricoperta al Chievo, al Milan e al Sassuolo. Il Leone si presenterà a Formello il 31 luglio (giorno del raduno post-Auronzo) da campione d’Europa. A inizio giugno si espresse promuovendo a pieni voti la scelta di Lotito e Tare su Sarri. Stima verso il tecnico toscano ribadita pochi giorni fa in un evento di tennis. Acerbi cercherà di recuperare il prima possibile i giorni di preparazione persi. Il ct Mancini l’ha utilizzato nella fase a gironi contro Svizzera e Galles, poi negli ottavi contro l’Austria. Non ha fatto rimpiangere l’infortunio di Chiellini. Sarri lo attende insieme a Immobile, si aggregheranno a fine mese per poi partire con la squadra per il secondo ritiro estivo previsto a Marienfeld dal 2 al 7 agosto. L’idea di partenza è quella della coppia centrale titolare formata da Luiz Felipe e Acerbi con alle spalle Vavro (se sarà confermat0) e Radu. Acerbi è pronto a conoscere l’allenatore dopo averlo elogiato a più riprese. Tra poco diventerà parte integrante del sarrismo: i complimenti sentiti lasceranno spazio all’addestramento sul campo. Lo riporta il Corriere dello Sport.

