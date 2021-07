CdS | Auronzo, Grand Hotel Lotito: l’idea del presidente di costruire in Cadore una Formello 2

Plateale, sorprendente Lotito. Ora è anche progettista di stadi e seconde case calcistiche. Il presidente valuta la fattibilità del progetto Flaminio, sta pensando un albergo ad Auronzo per farne la residenza estiva della Lazio intesa in tute le sue espressioni, per tutte le sue creature: prima squadra, settore giovanile e Women. Pensa ad una colonia permanente, sfruttabile d’estate dalle squadre biancocelesti e magari disponibili tutto l’anno per finalità turistiche. È l’ultima trovata di Lotito, preannunciata velatamente nella notte della presentazione della Lazio sarriana. È un’idea, ma Lotito si è messo in testa questo progetto, ne valuterà la realizzabilità. La Lazio da 14 anni svolge la preparazione estiva in Cadore, sotto le Tre Cime di Lavaredo. Auronzo è diventata la Formello 2. Da qui l’intuizione, l’acquisto di una struttura da trasformare in un ‘Hotel Lazio’. Da 14 anni i biancocelesti sono ospitati all’Hotel Auronzo. Non è chiaro se possa essere una delle strutture al vaglio del presidente, ce ne sarebbe almeno un’altra. Il progetto va valutato logisticamente ed economicamente, è una missione che Lotito analizzerà in prima persona. Con il Comune di Auronzo c’è un contratto in essere fino al 2022 con opzione 2023 redatto con la mediazione della Media Sport Event di Gianni Lacché. L’opzione potrebbe essere attivata entro settembre. Il progetto che stuzzica Lotito non precluderebbe la collaborazione con l’amministrazione auronzana. Garantisce alla Lazio le coperture economiche logistiche, impiantistiche e alberghiere. Il presidente sabato sera è stato accolto alla presentazione della squadra da un applauso, non s’è udito un fischio. In molti gli chiedono di riconquistare il Flaminio, dopo anni di rifiuto si è attivato per esaminare l’abbattibilità dei vincoli e l’ampliamento dei posti fino a raggiungere una capienza di 40.000 spettatori. Molto spetta al Comune. Il centro di Formello è diventato ancora più funzionale ed elegante. E ora Lotito pensa alla casa della Lazio in montagna, la Formello del Cadore. Lo riporta Il Corriere dello Sport.

