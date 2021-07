CdS | Basic e la Lazio alla stretta finale. Per l’esterno d’attacco Brandt resta in pole ma ecco le alternative

Soltanto questione di tempo, poi Toma Basic dovrebbe sposare la Lazio per i prossimi 5 anni. Step da rispettare, cambi di proprietà e indici di liquidità, ma l’affare per il croato sembra ormai in dirittura d’arrivo. Colpo i cantiere da almeno un mese, il ds Tare ci ha messo le mani sopra e non intende mollare la presa. L’attesa non è ancora finita, bisogna prima risolvere alcune questioni legate alle cessioni da centrare (quella di Correa in primis) e poi alle vicende societarie del Bordeaux. In questo senso un passo in avanti è stato fatto eccome: i Girondini hanno vinto il ricorso e sono stati riammessi in Ligue 1, ora sono passati a Gerard Lopez, ex proprietario del Lille campione di Francia, in precedenza presidente della Lotus in Formula 1. Evitata l’amministrazione controllata, il consulente finanziario del club (Rothschild & Co.) ha fatto sapere di essere rimasto soddisfatto e così è arrivato l’annuncio ufficiale. Basic sa aspettando il via libera dopo aver trovato l’accordo con la Lazio: contratto fino al 30 giugno 2026 a 1,5 milioni di euro a stagione. Quello attuale scade nel 2022, verrà venduto, con una crisi economica simile il Bordeaux non può permettersi di perderlo a zero tra 12 mesi. È il tassello scelto dalla Lazio per la mediana, dove a quel punto rischierebbe il posto in rosa Akpa Akpro. Da Formello sono stati offerti 7 milioni più 3 di bonus (pagabili in 2 tranche). Lopez non intende fare troppa resistenza e anzi avrebbe già messo in preventivo la cessione di ben 13 calciatori. In Francia gioca anche Kamara, regista difensivo del Marsiglia. Scadenza nel 2022, rappresenta un’occasione di mercato, per la Lazio al momento non è una priorità. I movimenti maggiori, oltre a Basic, riguardano la ricerca dell’ala d’attacco. Brandt è in cima alla lista da tempo, va convinto il Dortmund ad accettare il prestito. Shaqiri rappresenta invece l’opzione B, anche lui in scadenza tra un anno. Le soluzioni alternative sono Januzaj e Callejon. La Lazio smentisce l’interesse per lo spagnolo, ma il tecnico, nel caso in cui saltassero altre piste, lo valuterebbe e prenderebbe in considerazione. I viola chiederebbero 4 milioni per il cartellino. Lo riporta il Corriere dello Sport.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: