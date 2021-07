CdS | Lazio Primavera, Calori ha scelto il suo vice: ecco di chi si tratta

La stagione della riscossa inizia tra due giorni. Alessandro Calori, al momento aggiunto come collaboratore di Sarri ad Auronzo ha scelto il suo vice: sarà Vinicio Espinal, ex calciatore dominicano di Atalanta, Monza e Crotone. Farà parte dello staff della Lazio Primavera a partire da mercoledì, giorno del raduno dei baby a Formello. Dovranno presentarsi nel centro sportivo con un tampone negativo. Espinal è stato allenato da Calori ai tempi del Portogruaro, era la stagione 2009/10, chiusa dai veneti con la promozione in Serie B. Soltanto il 6 maggio scorso era stato ingaggiato come tecnico del Mapello, squadra di Eccellenza della provincia di Bergamo. È stato liberato per consentirgli di intraprendere l’esperienza in biancoceleste. Il ritiro a Celleno (Viterbo) comincerà giovedì mattina e si concluderà domenica 8 agosto. A breve verranno organizzate le amichevoli, il primo test in programma potrebbe essere contro l’Orvietana. Lo riporta il Corriere dello Sport.

