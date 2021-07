CdS | Post-vaccino ok, domani la Lazio in campo per l’ultimo test

La domenica post-vaccino è volata liscia. Ieri mattina la squadra ha lavorato regolarmente, nel pomeriggio si è dedicata al relax (terza mezza giornata concessa da Sarri dall’inizio del ritiro): c’è stato poco da fare, un violento nubifragio si è abbattuto su Auronzo. L’unica seduta è stata dedicata alla disputa di partitelle combattutissime durante le quali si alternavano le mini-squadre. In gol Milinkovic (uscito poi sconfitto e arrabbiato) e Romero, quest’ultimo ha fatto centro con un tiro a giro che ha scatenato applausi. Bella anche una rete di Bertini, Sarri ha tenuto a riposo Marusic, erano assenti Adekanye (fermo da tre giorni) e Fabio Maistro, ha pagato una botta ad una caviglia presa da Vavro sabato. Stop anche per Jony. Luis Alberto, durante le esercitazioni, ha parlato con Raul Moro, lo sta aiutando nell’inserimento, gli dà consigli utili, si parlava di alcuni passaggi sbagliati in partitella. Oggi è vigilia di partita, domani alle 18 è in programma Lazio-Padova (diretta su Sportitalia), ultimo test del ritiro di Auronzo. La truppa partirà mercoledì dopo pranzo, l’allenamento di domani mattina non è ancora confermato. Domani sera, dopo la partita, cena di squadra nel tradizionale ristorante-pizzeria. L’ultima era stata rovinata dalle polemiche piombate addosso ad Hysaj. Lo riporta il Corriere dello Sport.

