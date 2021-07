CdS | Shaqiri: “Tornerei in Italia, Lazio e Sarri mi intrigano”

Xherdan Shaqiri è ridiventato un uomo mercato, può lasciare Liverpool ad un anno dalla scadenza, a condizioni favorevoli. Sogna di tornare in Italia per riscattare l’esperienza all‘Inter (2015) e rilanciarsi sul grande schermo della Serie A. La Lazio l’ha seguito in passato, può essere un’opzione. Sarri aspetta Brandt del Borussia ma se partirà Correa avrà anche un’alternativa a lui e a Felipe Anderson. Così lo svizzero: “Fortunatamente il calcio ha realizzato molti dei miei sogni. Ho avuto la fortuna di giocare con grandi squadre e di vincere molti titoli. Chissà, forse potrei ottenere qualcosa anche con la Nazionale Svizzera… Resterò al Liverpool? L’importante in questo momento della mia carriera è poter giocare regolarmente, ma non è sempre stato così nelle ultime 3 stagioni. Per questo ho detto al Liverpool che mi sento pronto per una nuova sfida. Hanno accettato il mio desiderio e valuteranno seriamente le offerte che arriveranno. Non mi ostacoleranno.

Mi sento molto bene, sono pronto e carico per la nuova stagione, per vivere nuove sfide e raggiungere nuovi traguardi. Voci di mercato con club di Serie A? Non ho conversazioni dirette, il mio team di consulenti si occupa di mercato. Mi informano quando ci sono club interessati, per i nomi bisogna chiedere a loro. Roma e Siviglia pronte a ingaggiarmi un anno e mezzo fa? È vero, in quel momento avrei potuto immaginarmi in entrambi i club. Il Liverpool però non era disposto a parlare di me con altre squadre. Io innamorato dell’Italia? Certo, ciò che colpisce davvero è l’amore italiano per il calcio. È vita in Italia, i tifosi sono incredibili. Igli Tare da anni sta facendo un ottimo lavoro alla Lazio. Se è vero che ha una grande stima nei miei confronti ne sono onorato. Seguo la Lazio da tanto tempo, è un top club. In generale, per le mie caratteristiche mi piace giocare un calcio più offensivo e Sarri lo pratica. Sarebbe intrigante.

Cosa ha dato Petkovic alla Svizzera? Uno dei suoi più grandi successi è stato quello di dare a tutta la squadra la sensazione di essere importanti. Derby Xhaka-Shaqiri all’Olimpico? Non è difficile da immaginare, abbiamo già giocato molte volte l’uno contro l’altro essendo in diversi club. Gli auguro il meglio, può fare bene anche in Italia. Mai dire mai nella vita e nel calcio”. Lo riporta il Corriere dello Sport.

