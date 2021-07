GdS | Il caso Luis Alberto, il “confessionale”, il drone e la tattica: la Lazio a tutto Sarri

È stato amore a prima vista, e poi nel momento in cui dal colpo di fulmine si è passati alla frequentazione quotidiana, il feeling non è solo svanito ma è aumentato a dismisura. L’ambiente biancoceleste è entusiasta del nuovo allenatore. E il tecnico toscano ha ritrovato il sorriso dopo le esperienze vincenti con Chelsea e Juventus. Nella presentazione della squadra il più osannato è stato lui, non Milinkovic o Luis Alberto. Non Felipe Anderson o Radu. Ma il tecnico. Che ha conquistato anche e soprattutto i giocatori, ammaliati dalla sua filosofia di gioco. Nella palestra adiacente al campo ha fatti allestire un confessionale, nel quale chi vuole può confrontarsi con lui. È lì tra l’altro che Sarri ha gestito il caso Luis Alberto, con lo spagnolo che è tornato a correre e a impegnarsi come nei giorni migliori. La parte del suo lavoro che ha riscosso maggiore attenzione è stata quella relativa alla sfera tattica. La cura maniacale dei dettagli, l’uso del drone. Poi quelle urla continue, ma mai fine a se stesse. Ha conquistato i giocatori e scatenato l’entusiasmo dei tifosi. Le positive prestazioni della squadra nelle prime uscite sono state solo la logica conseguenza di tutto ciò. Ma ovviamente c’è anche qualche nube che si addensa sul feeling a tutto campo tra Sarri e la Lazio. Il mercato, dopo gli arrivi di Hysaj e Anderson è sempre fermo al palo. La cessione di Correa non si sblocca e di conseguenza gli acquisti tardano a materializzarsi. Un bel problema per Sarri. Ma non tale, almeno per il momento, da scalfire la luna di miele in corso tra l’allenatore e la sua nuova squadra. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: