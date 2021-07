Italia Under 17, i pre convocati di mister Corradi: presenti quattro biancoceleste

Come si legge dal comunicato diramato dalla Lazio, sono quattro i giocatori ore convocati da mister Bernardo Corradi per la Nazionale Under 17. Si tratta di Federico Magro, dell’esterno Alessandro Milani, del centrocampista Antonio Troise e dell’attaccante Diego Brasili.

Questo il comunicato della Società:

“È tempo di pre convocazioni in Nazionale per i calciatori del Settore Giovanile biancoceleste. In vista del doppio impegno amichevole dell’Italia Under 17 contro i pari età della Svizzera, infatti, il Tecnico Federale Bernardo Corradi ha inserito nella lista dei pre-convocati quattro calciatori della Lazio. Si tratta del portiere Federico Magro, dell’esterno Alessandro Milani, del centrocampista Antonio Troise e dell’attaccante Diego Brasili. Le gare si disputeranno l’11 ed il 13 agosto rispettivamente a Lecco e Losone, mentre le convocazioni ufficiali verranno diramate il prossimo 2 agosto”.

