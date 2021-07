La Repubblica | Romero sorprende tutti: “Non sembra un 16enne”

Ragazzi prodigio, storie da predestinati. Suona la campanella, per Raul Moro e Luka Romero iniziano le lezioni alla scuola di Sarri. Romero, preso a zero dal Mallorca, ha esordito contro la Triestina. Si porta la pesante etichetta di piccolo Messi. Molti nello spogliatoio e nello staff sono rimasti piacevolmente colpiti da questo 16enne. Il talento c’è, va aiutato a sbocciare. “Non siamo al circo” gli ha urlato Sarri, dopo la rabona tentata. Calori ne è rimasto impressionato: “Ho intravisto dei numeri non da sedicenne. E’ di un’altra categoria”. Raul Moro invece ha già cominciato da tempo a frequentare i banchi della Lazio e i risultati sono confortanti. Entrambi sabato sera sono stati applauditi nel corso della presentazione della squadra. Lo riporta La Repubblica.

