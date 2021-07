La Repubblica | Si muove qualcosa per Correa, c’è il Leicester

Secondo quanto riporta l’edizione online di Repubblica, adesso su Correa piomba il Leicester. L’argentino sembrava destinato al PSG, ma il club francese ha mollato quasi del tutto la presa; rimane l’interesse della Premier con Tottenham, Everton e ora Leicester. Quest’ultimo dopo l’acquisto di Daka dal Salisburgo per 30 milioni, ne prepara altri 25 per l’attaccante biancoceleste, il quale però nutre dei dubbi non essendo particolarmente convinto della destinazione. Con l’eventuale cessione di Correa, si sbloccherebbe il mercato in entrata della Lazio: dopo l’arrivo di Hysaj, Felipe Anderson e Romero, si può tentare l’affondo per portare a Roma Basic dal Bordeaux e Brandt dal Borussia Dortmund. Non solo il Tucu, i prossimi destinati alla cessione potrebbero essere Jony, Fares e Adekanye.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: