LAZIO WOMEN | Claudia Palombi ai saluti: per lei inizia una nuova avventura, ecco dove

Iniziai una nuova avventura per Claudia Pallmbi, ex Lazio Women che ha portato le ragazze di Carolina Morace alla promozione in A. La sua decisione però, è stata quella di abbandonare la sua amata Lazio, per fare ritorno alla ResWomenFemminile, squadra che l’ha portata ai massimi livelli. Lo ha annunciato lei stessa sul suo profilo Instagram, pubblicando il post con me d’oro della sua firma sul nuovo contratto.

Questa l’immagine pubblicata da Caludia Palombi:

