Martusciello: “Bertini mi ha colpito”| Ecco il giovane centrocampista della Lazio che (silenziosamente) si sta mettendo in mostra ad Auronzo

“Se devo trovare un giocatore che mi ha colpito in positivo, sicuramente dico Bertini“. Con queste parole il collaboratore di Sarri Giovanni Martusciello, rilasciate oggi ai microfoni di Lazio Style Radio, ha espresso un giudizio positivo sul giovane centrocampista della Lazio Marco Bertini, quest’anno in ritiro con la prima squadra ad Auronzo di Cadore e perno della Primavera. Anche Cataldi, dopo l’amichevole con la Triestina, ha espresso un giudizio positivo per il giovane centrocampista: “Bertini mi ha impressionato, farà grandi cose”. Nonostante la giovane età, 18 anni, Bertini ha già collezionato una presenza in Serie A, subentrando proprio a Cataldi nei minuti finali dell’ultima gara dello scorso campionato contro il Sassuolo, e due convocazioni in Champions League, per le trasferte di Bruges e Zenit, dove venne scelto da Inzaghi per allungare una squadra decimata a causa dei contagi. Una convocazione, comunque, meritata e sudata per il lavoro che Bertini stava svolgendo. Inoltre sono da menzionare 7 gol ed un assist con la nazionale u17, con cui ha fatto 23 presenze, ed il gol con 4 assist nelle 43 presenze fatte negli ultimi due anni con la Lazio in Primavera 1. Non da meno è la fiducia che Sarri ha deciso di riporre nel giovane biancoceleste, decidendo di portarlo sotto le tre cime di Lavaredo. E silenziosamente sta riuscendo a catturare attenzioni, considerando, per l’appunto, anche le parole di Giovanni Martusciello. Il giovane centrocampista, inoltre, durante questo ritiro viene utilizzato da Sarri spesso come mezzala: un banco di prova non indifferente.

