SOCIAL | I migliori giovani Under 19 delle squadre di Serie A: presenti due calciatori della Lazio | FOTO

La pagina Talent Scout, sul proprio profilo ufficiale Instagram, ha stilato due formazioni separate, inserendo i migliori calciatori giovani, in particolare la categoria Under 19, delle squadre presenti in Serie A. Tra i ventidue giocatori schierati, due sono quelli in forza alla Lazio, uno per formazione: da una parte troviamo Alessio Furlanetto, portiere classe 2002 della Primavera biancoceleste, mentre dall’altra, nel tridente offensivo, c’è Raul Moro, esterno spagnolo anche lui classe 2002, che nella passata stagione ha fatto parte della Primavera della Lazio, mentre ora sta lavorando con la Prima Squadra in ritiro ad Auronzo di Cadore, alla corte di mister Sarri. Di seguito le due formazioni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Talent Scout ® (@talentscout_official)

