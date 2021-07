SOCIAL | Pepe Reina e Patric in versione ballerini: i due si allenano in palestra a ritmo di musica | FOTO

L’entusiasmo nel ritiro biancoceleste di Auronzo di Cadore è tanto. Il gruppo è unito e si è messo subito a disposizione del mister Maurizio Sarri. Ma, oltre al lavoro agli ordini del Comandante, sotto le Tre Cime di Lavaredo, c’è spazio anche per il divertimento: durante la seduta mattutina di allenamento, nel corso di un lavoro in palestra, Pepe Reina e Patric si sono cimentati in un allenamento particolare…Il ballo! Come riportato dallo stesso portiere sul proprio profilo ufficiale Instagram, attraverso una Stories, i due, a ritmo di musica, si sono misurati sotto le note di una canzone spagnola.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: