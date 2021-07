SOCIAL | SOSFanta svela i ruoli di alcuni giocatori della Lazio – FOTO

Con l’inizio del nuovo campionato arriva anche la nuova stagione del Fantacalcio. In attesa della lista ufficiale di Fantacalcio.it, che dovrebbe essere pubblicata tra il 27 e il 28 luglio, in cui verranno svelati tutti i ruoli dei giocatori, SosFanta corre in soccorso dei fanta-allenatori. Per quanto riguarda i giocatori della Lazio, Felipe Anderson sarà inserito tra i centrocampisti e Lazzari nei difensori: ciò significa che si potranno puntare su più giocatori biancocelesti con doti offensive.

Per quanto riguarda invece il Fantacalcio Mantra, basato sul principio di utilizzare i giocatori nelle loro posizioni naturali (ovvero chi nasce terzino sinistro può essere utilizzato solo in quel ruolo), Luis Alberto è stato considerato trequartista (T), Felipe Anderson ala o attaccante di raccordo (W, A) e Lazzari difensore destro o esterno (Dd, E).

