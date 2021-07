Tacchinardi: “Nella Lazio ho visto le idee di Sarri”

L’ex giocatore della Juventus Alessio Tacchinardi è intervenuto ai microfoni di TMWRadio per commentare alcune situazioni in Serie A, compresa quella della Lazio che, a breve, inizierà il primo campionato con Sarri in panchina. Queste le sue parole: “Ho visto la Lazio con la Triestina, ho rivisto le idee di Maurizio Sarri. Doveva inculcare un gioco totalmente diverso rispetto al passato. E’ vero, sono partite estive, ma ho visto una squadra già totalmente cambiata. Se Lotito dovesse comprare qualcosa, con l’addio di Correa, può essere interessante vedere la Lazio lì davanti”.

