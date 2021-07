Auronzo 2021, amichevole Lazio-Padova 1-1 (18′ Della Latta, 41′ Luis Alberto)

Ancora un’amichevole per la nuova Lazio di Maurizio Sarri, che affronta il Padova, che milita in Serie C.

Squadre in campo per i saluti iniziali

1′ – PARTITI! Ha preso ufficialmente il via l’amichevole tra Lazio e Padova.

10′ – Felipe Anderson innesca sulla fascia destra Lazzari, che mette una buonissima palla in area che non viene sfruttata dai compagni.

15′ – Dopo una splendida azione corale, è ancora Lazzari a creare pericoli: altra palla in area di Lazzari, che Luis Alberto non riesce a trasformare in gol.

18′ – Gol del Padova. Sul tiro di Della Latta, decisiva la deviazione di Luiz Felipe, che beffa Reina, e che sancisce lo 0-1 del Padova.

26′ – Lampo di Felipe Anderson, che cerca con il destro un tiro da fuori: parata senza troppi problemi del portiere del Padova.

30′ – Giallo per Luis Alberto, che dopo aver subito il secondo fallo in pochi minuti, reagisce con una spinta all’indirizzo di un avversario.

40′ – Grazie allo spazio creato da Raul Moro, Hysaj si inserisce in area e ottiene un calcio di rigore dopo un fallo subito.

41′ – Gol! La Lazio fa 1-1, grazie alla trasformazione dal dischetto di Luis Alberto.

44′ – Doppia occasione per la Lazio: Raul Moro cerca la conclusione, che ribattuta, finisce sui piedi di Milinkovic, che cerca il destro dalla distanza: tiro bloccato dal portiere Vannucchi.

45′ – Termina il primo tempo della sfida: punteggio di 1-1.

46′ – Inizia il secondo tempo della sfida tra Lazio e Padova.

48′ – Lazio vicina al vantaggio con Luis Alberto che colpisce il palo: destro dello spagnolo dalla distanza deviato prima da un difensore e poi dal legno.

62′ – Occasione Padova: palla rasoterra in area e colpo di tacco bloccato prontamente da Reina.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: