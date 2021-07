AURONZO 2021 – DAY 18 | Ultima seduta d’allenamento del ritiro: prove tattiche in vista dell’amichevole con il Padova

Diciottesima ed ultima seduta di allenamento del ritiro biancoceleste ad Auronzo di Cadore. Nel pomeriggio è in programma la quarta amichevole precampionato della squadra di Sarri contro il Padova, che chiuderà il lavoro sul campo della Lazio in questa prima parte di preparazione. Per domani mattina è prevista la partenza con il ritorno verso Roma.

Seduta mattutina che sta prendendo il via in questi minuti, con la squadra che ha raggiunto il campo adiacente allo Zandegiacomo: dopo il consueto discorso alla squadra di Maurizio Sarri, prima di ogni seduta d’allenamento, è iniziata l’attivazione muscolare con un torello.

AGGIORNAMENTO: Presenti con il resto del gruppo Thomas Strakosha e Jony. I due calciatori biancocelesti tornano a lavorare sul campo dopo aver saltato le ultime sedute di allenamento. Sempre sul campo adiacente allo Zandegiacomo, Felipe Anderson sta svolgendo un lavoro differenziato con il preparatore atletico Losi.

AGGIORNAMENTO: Dopo un iniziale attivazione muscolare, nella prima parte di allenamento, la squadra biancoceleste ha iniziato un lavoro atletico basato su allunghi e cambi di direzione. Lavoro atletico a cui sta prendendo parte anche Felipe Anderson, che ha saltato il torello iniziale per svolgere un lavoro a parte. I portieri, Strakosha, Reina ed Adamonis, sono al lavoro con i preparatori Nenci e Grigioni.

AGGIORNAMENTO: Terminato il lavoro atletico, la squadra si è spostata sul campo centrale dello Zandegiacomo: al via le prove tattiche in vista della sfida di questo pomeriggio, alle ore 18:00, contro il Padova. Nonostante un iniziale lavoro in gruppo, Jony non sta prendendo parte alle prove tattiche. Assente anche Adekanye. Mentre Adamonis e Reina lavorano sul campo centrale con il resto della squadra, Thomas Strakosha continua il lavoro con i preparatori dei portieri sul campo adiacente.

AGGIORNAMENTO: Si sono concluse le prove tattiche sul campo centrale, prove incentrare sul classico undici contro zero per costruire la manovra offensiva. Ora la squadra sta lavorando sulla palle inattive: principalmente sulle rimesse laterali, i biancocelesti lavorano per attaccare in poco tempo la porta avversaria.

AGGIORNAMENTO: Il lavoro sulle palle inattive proseguono: dopo le rimesse laterali, i biancocelesti, agli ordini di mister Maurizio Sarri, sono impegnati sui calci d’angolo.

AGGIORNAMENTO: E’ terminata l’ultima seduta di allenamento del ritiro biancoceleste ad Auronzo di Cadore. La squadra sta raggiungendo gli spogliatoi. Gli unici a rimanere in campo sono Luis Alberto, Milinkovic, Muriqi e Raul Moro: i quattro stanno provando alcune conclusioni in porta, tra tiri dalla distanza e calci di rigore. Tra i pali Marius Adamonis. Nel pomeriggio, a chiudere il ritiro sotto le Tre Cime di Lavaredo, è in programma la quarta amichevole precampionato contro il Padova.

