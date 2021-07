Buon compleanno, Lorik Cana: gli auguri della Lazio

Spegne oggi 38 candeline Lorik Cana e la società capitolina, attraverso la S.S.Lazio Agenzia Ufficiale, ha omaggiato l’ex biancoceleste con il seguente messaggio: “L’ex difensore albanese giunse nella Prima Squadra della Capitale nel 2011, esordendo in maglia biancoceleste il 25 agosto dello stesso anno in occasione del preliminare di ritorno di Europa League vinto per 1-3 contro i macedoni del Rabotnicki. Cana siglò la sua prima rete con l’Aquila sul petto il 10 dicembre successivo nella sfida disputata in trasferta a Lecce e vinta per 3-2. Con la maglia biancoceleste, l’ex difensore ha totalizzato complessivamente 111 presenze e 4 reti. Cana, inoltre, vanta nel Club capitolino la vittoria della Coppa Italia del 2013“.

