CALCIOMERCATO | Ufficiale, niente Lazio per Stevan Jovetić: è un nuovo calciatore dell’Hertha Berlino

Stevan Jovetić riparte dalla Bundesliga. L’attaccante montenegrino classe ’89, si era svincolato dal Monaco, ed era stato accostato alla Lazio per rinforzare il reparto offensivo di mister Sarri. Niente Serie A però per l’ex Fiorentina ed Inter: è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Hertha Berlino. A comunicarlo è stato proprio il club tedesco che, attraverso il proprio profilo ufficiale Twitter, ha dato il benvenuto a Jovetić, pubblicando l’immagine dell’attaccante con la maglia dell’Hertha tra le mani. Il montenegrino ha firmato con il club di Berlino un contratto per due stagioni, con opzione per un terzo anno.

