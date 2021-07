CdS | Felipe Anderson alla Lazio per la vita

Sembrava un addio quello di Felipe Anderson alla Lazio, invece è stato soltanto un arrivederci: se ne era andato, finendo poi al West Ham, salvo poi però tornare nella Capitale, per la gioia del popolo laziale. Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, il classe ’93 ha confessato alla società ed ai compagni di voler aprire un nuovo e felice capitolo a Roma. Ha già parlato con Sarri e vuole continuità: il tecnico si aspetta molto dal “Pipe“, con il quale ad Auronzo si è confrontato più volte in campo e nel confessionale. Nei test è eccellente, nel rettangolo verde imprendibile: giocherà a destra ed ha voluto di nuovo la maglia numero 7: tutto pronto quindi a Formello per il Felipe 2.0.

