CdS | Lazio, oggi ultimo test: Sarri paga la cena

Il ritiro di Auronzo di Cadore sta per terminare: oggi è prevista la quarta ed ultima amichevole della prima fase di precampionato. I biancocelesti se la vedranno con il Padova che milita in Serie C. Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, dopo la gara mister Sarri omaggerà la squadra con un regalo: pagherà la cena organizzata nel tradizionale ristorante-pizzeria. In programma dovrebbe anche esserci il consueto rito di iniziazione per il baby Romero.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: