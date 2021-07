CdS | Lazio-Peruzzi, il caso non rientra: oggi il giorno della separazione con un anno di anticipo

In casa Lazio è ormai qualche mese che tiene banco la vicenda Peruzzi-società. Stando però a quanto riportato dal Corriere dello Sport, oggi sarà il giorno decisivo, ovvero, quello della separazione. Il club manager è atteso a Formello per la formalizzazione della rescissione del contratto, con un anno di anticipo. E’ senza dubbio un episodio che fino all’ultimo tutti, tifosi compresi, speravano rientrasse: lo strappo avvenuto a novembre quando non si recò a Crotone a causa della questione legata a Luis Alberto, ha poi lasciato degli strascichi. Il club più volte ha teso la mano, l’ex portiere dal canto suo più volte è stato sul punto di lasciare e stavolta potrebbe a tutti gli effetti essere quella definitiva.

