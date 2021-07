Damiano Franco: “Dopo 10 anni alla Lazio era arrivato il momento di cambiare”

Il nuovo acquisto della Reggina Damiano Franco, per molto tempo nelle giovanili della Lazio, è tornato a parlare della sua esperienza a Roma e del fatto che fosse arrivato il momento di cambiare aria. Queste le sue parole: “Appena ho ricevuto l’offerta della Reggina non ci ho pensato due volte. Dopo più di 10 anni alla Lazio era arrivato il momento di cambiare e provare nuove sensazioni. Ero in vacanza e mi è arrivata questa chiamata importante. Al rientro sono venuto subito a Reggio Calabria per iniziare questa nuova avventura”.

