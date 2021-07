GdS| Calciomercato Lazio, fumata bianca vicina per Basic: atteso a Roma nelle prossime

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport la fumata bianca per Basic sembra essere molto vicina. Dopo un mese in cui il giocatore è stato prepotentemente avvicinato alla Lazio, dovremmo essere giunti al capolinea: l’accordo totale è atteso nelle prossime ore. Ci sono ancora alcuni dettagli da limare, ma il giocatore croato potrebbe essere a Roma già nelle prossime ore per velocizzare così le pratiche e fare in modo che il centrocampista arrivi in tempo per prendere parte al secondo ritiro a Marienfeld, in Germania.

