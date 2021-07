Il Tempo | Sarri ora studia la difesa della Lazio

Prova e riprova. Il ritiro della Lazio è stato massacrante, soprattutto per i difensori. Sedute infinite per perfezionare movimenti e tempi. Le distanze da rispettare come un dogma, mai più di cinque metri tra il terzino e il rispettivo centrale. In attesa di ritrovare Acerbi, Sarri si è concentrato sulla coppia Marusic-Luiz Felipe. Spesso ha interrotto le esercitazioni per spiegare in modo dettagliato i meccanismi da non sbagliare. Indicazioni indispensabili per un centrocampo che, anche nella prossima stagione, sarà molto offensivo. Sulle fasce, complice l’arrivo di Hysaj, c’è tanta abbondanza. A destra Marusic e Lazzari sono sullo stesso livello, tutti e due potrebbero ricoprire il ruolo di titolare. Il montenegrino, così come l’ex Napoli ed Empoli, può essere impiegato su entrambe le corsie. A sinistra il neo acquisto Kamenovic (classe 2000) e il senatore Radu saranno le alternative. Qualche preoccupazione in più invece riguarda i centrali. Luiz Felipe e Acerbi, come detto, saranno i punti fermi. Aspettando le valutazioni su Vavro, tecnico e società stanno discutendo sulla necessità di aggiungere un centrale. Il profilo di Rugani non convince fino in fondo il diesse Tare, che sotto traccia starebbe lavorando a un mister X. La priorità però rimane quella dell’esterno offensivo. Ci sono stati nuovi contatti per Brandt, ora però serve l’affondo decisivo. L’inserimento del Milan potrebbe complicare le cose dal punto di vista economico: in Germania infatti riportano di un’offerta da 22 milioni per il trequartista 25enne. Non è da escludere inoltre che il Borussia Dortmund possa decidere di bloccare la cessione. Il direttore sportivo dei tedeschi ha gettato acqua sul fuoco. “Mi aspetto però da lui un salto di qualità. E che possa attingere con più continuità al suo potenziale“, ha dichiarato Zorc. Anche Marco Rose, arrivato da qualche settimana sulla panchi na del BVB ha parlato di Brandt: “Julian è una risorsa in tutti i ruoli e finora ha fatto molto bene“. Intanto oggi ad Auronzo si terrà l’ultimo test, col Padova (ore 18), in diretta su Sportitalia. A seguire cena di squadra e all’indomani la partenza per Roma. Il Tempo/Daniele Rocca

