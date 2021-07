La Repubblica | La serenità di Sarri

«Era da tempo che non vedevo il mister così entusiasta, mi fa davvero piacere». Giovanni Martusciello, vice allenatore della Lazio, conferma un’impressione che era già emersa chiaramente: Sarri è già entrato in empatia con il mondo biancoceleste. Basta osservarlo in campo, sentire come e quanto comunica con la squadra, l’approccio con i giocatori. Ieri, nel discorso prima dell’allenamento pomeridiano, ha scherzato con Luis Alberto, accennando un mezzo sorriso ricambiato dal Toque, lontano parente del ribelle di due settimane fa. «Il ritiro – sottolinea Martusciello – è un momento importante: non ci possiamo lamentare di nulla. Le difficoltà ci sono, ma le cose andranno sicuramente a migliorare. I ragazzi – ha spiegato a Lazio Style Radio – hanno delle abitudini da anni e non è semplice cambiarle. Con pazienza e il modo di fare del mister si perfezioneranno gli automatismi. Poi siamo molto contenti e colpiti dall’atteggiamento dei tifosi, ne parliamo anche a tavola». Oggi (ore 18, diretta in chiaro anche su Sportitalia) la partita ad Auronzo contro il Padova (Serie C), amichevole conclusiva della prima parte del ritiro. È il quarto test, il più probante per ora, si aspettano progressi. Rispetto alla Triestina, non ci saranno esordi di nuovi acquisti. Il mercato è in stand-by, cosa legata soprattutto a Correa, la cui cessione ancora non si sblocca: oltre ad Arsenal e Tottenham, per il Tucu hanno chiesto informazioni Everton e Leicester. Attenzione a Brandt, che nelle idee della Lazio è il sostituto di Correa: sul tedesco è piombato il Milan, alla ricerca di un jolly offensivo. Nessuno spiraglio di pace tra la società e Angelo Peruzzi: oggi il club manager firmerà la rescissione del contratto. La Repubblica/Riccardo Caponetti e Giulio Cardone

