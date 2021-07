Lazio-Padova, le formazioni ufficiali

Alle 18.00 la Lazio e il Padova si affrontano in amichevole ad Auronzo di Cadore, in uno dei test estivi dei biancocelesti di Maurizio Sarri. Il tecnico toscano ha scelto questa formazione per la gara odierna:

Lazio (4-3-3): Reina, Lazzari, Luiz Felipe, Patric, Hysaj; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Caicedo, Moro.

Padova (4-3-3): Vannucchi; Pelagatti, Valentini, Gasbarro, Kirwan; Della Latta, Ronaldo, Hraiech; Jelenic, Bifulco, Nicastro.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: