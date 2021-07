Leggo | Lazio, settimana decisiva sul mercato. Sirene nerazzurre per Caicedo

Sarà una settimana decisiva sul fronte del mercato. La Lazio spera di sbloccare le operazioni in entrata con la cessione di Correa (spunta il Leicester, ma l’attaccante non è convinto), mentre in uscita in arrivo Basic e Brandt sul quale però è piombato il Milan. Intanto è già tempo di primi bilanci nel ritiro di Auronzo ormai agli sgoccioli: anche se la squadra non è ancora completata il neo tecnico Sarri è pronto a fare delle scelte per il futuro a cominciare dal portiere. Il tecnico ha un ottimo rapporto con Reina, suo portiere ai tempi del Napoli, ma la gara da titolare giocata da Strakosha nell’ultima amichevole contro la Triestina apre a nuovi scenari. L’albanese si vuole giocare le sue possibilità e il tecnico, anche in accordo con il club (il suo contratto è infatti in scadenza, ndr), è pronto a schierare chi sarà più in forma senza favoritismi. «Continuiamo con il lavoro» è il motto del portiere albanese che, favorito anche dal cambio di modulo imposto da Sarri, è pronto a riprendersi quel posto da titolare perso lo scorso anno con Simone Inzaghi, una situazione di disgelo che potrebbe favorire anche il rinnovo di contratto. Sulla questione è intervenuto anche Giuseppe Martusciello, il vice di Sarri: “Il portiere deve saper parare – ha detto a Lazio Style Radio – ma la costruzione dal basso può eludere gli avversari ed è importante, si lavora anche in questa direzione“.

Oggi alle 18 intanto l’ultima amichevole di questa prima parte di ritiro ad Auronzo contro il Padova poi dopo un paio di giorni di meritato riposo la squadra si ritroverà a Formello per il 31 luglio, al gruppo si aggregheranno anche Immobile e Acerbi che hanno usufruito di un periodo di vacanza dopo la vittoria all’Europeo. La squadra il 2 agosto partirà per la seconda fase della preparazione in Germania, a Marenfield dove resterà fino al 7 agosto. Fronte mercato sirene nerazzurre per Caicedo. Simone Inzaghi infatti vorrebbe il suo amuleto anche nell’Inter, con l’offerta giusta il patron Lotito, considerato anche che l’attaccante è in scadenza di contratto a giugno, è pronto a cederlo. In avanti d’altronde uno tra lui e Muriqi è di troppo. Leggo\Enrico Sarzanini

