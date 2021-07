Pedullà | Lazio, nuovo nome per l’attacco: spunta Brekalo del Wolsburg

Spunta un nuovo nome per l’attaccante biancoceleste: si tratta di Brekalo, esterno offensivo in forza al Wolsburg, perfetto per il 4-3-3 targato Sarri. Il suo prezzo è inferiore ai 20 milioni, sarebbe un’operazione più alla portata rispetto a quella che porta al tedesco Brandt. Come nel caso del calciatore del Borussia Dortmund, la Lazio potrebbe provare a strappare il giocatore con un prestito col obbligo di riscatto. Continuano dunque la valutazioni in casa biancoceleste, ma quello di Brekalo è un nuovo nome che si aggiunge al taccuino di Igli Tare.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: