Serie B, ufficiale l’arrivo del VAR dalla stagione 2021-2022

Per la stagione 2021-2022, c’è una grande novità in arrivo per la Serie B: nella serie cadetta, ci sarà il VAR dalla prossima stagione. Una svolta importante, per diminuire il numero degli errori anche in questa competizione. Il segretario generale della Figc Brunelli, ha annunciato che è stata completata la formazione degli arbitri Var e Avar.

