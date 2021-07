SOCIAL| 5 anni fa l’approdo di Immobile in biancoceleste. E lui commenta: “Ci siamo, Forza Lazio!” – FOTO

La Lazio, tramite i propri canali social, ha ricordato l’approdo di Immobile in biancoceleste avvenuto esattamente 5 anni fa. “In questo giorno, 5 anni fa, Immobile è diventato un’Aquila. Il resto è storia: 219 presenze, 150 gol, scarpa d’oro 2020. (e si va avanti…)” è la frase dedicata a King Ciro sotto una foto che lo ritrae con la sua prima maglia della Lazio nel giorno in cui è stato ufficializzato il suo passaggio in biancoceleste. Poco dopo è arrivato, sotto al post su Instagram, anche il commento di Immobile stesso: “Ci siamo, Forza Lazio“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da S.S. Lazio (@official_sslazio)

