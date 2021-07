SOCIAL | Italia campione d’Europa, Immobile: “Ricordi indelebili” – FOTO

Si gode ancora un po’ di meritato relax dopo la vittoria dell’Europeo Immobile, che a breve tornerà a Formello per unirsi al resto del gruppo in vista del ritiro in Germania. Attraverso una storia Instagram apparsa sul profilo ufficiale del bomber laziale, Ciro è tornato indietro a qualche giorno fa. Il classe ’90 infatti ha postato una foro che lo ritrae nel bel mezzo dei festeggiamenti di Euro2020, accompagnata dal seguente messaggio: “Ricordi indelebili“.

